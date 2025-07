POL-HA: Einbruch in BMW - Täter dreht Überwachungskameras weg

Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Samstag (12.07.2025) kam es zu einem versuchten Raub in der Innenstadt. Ein 21-Jähriger trat in der Mittelstraße an einen 40-Jährigen heran und forderte Münzgeld von ihm. Er untermauerte seine Forderung, indem er ein Cuttermesser hervorholte, dieses in Richtung des Halses seines Opfers richtete und sagte: "Gib mir das Geld, sonst steche ich dich ab". Zeugen verständigten die Polizei, die ...

