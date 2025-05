Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer übersehen

Weimar (ots)

Samstag gegen 18:00 Uhr kam es in der Belvederer Allee in Weimar zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Ein 83- jähriger Audi-Fahrer befuhr die besagte Straße aus Richtung Steinbrückenweg und beabsichtigte nach links in die Helmholtzstraße abzubiegen. Während des Abbiegevorganges übersah er den auf dem Radweg entgegenkommenden Fahrradfahrer, sodass es zur Kollision kam. Hierdurch erlitt der 40-jährige Radfahrer eine leichte Verletzung am Knie. Sein Drahtesel wurde so verbogen, dass eine Weiterfahrt ausgeschlossen war. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell