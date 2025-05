Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Kleingartenanlage

Weimar (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in gleich zwei Gärten in einer Kleingartenanlage ein Weimar Nord ein. Mithilfe eines unbekannten Hebelwerkzeuges vergangen sie sich zunächst an einer Gartenhütte, einem Gewächshaus sowie einer Werkstatt. Hier machten sieBeute in Höhe von circa 800 EUR, da sie diverses Werkzeug entwendeten. Dem nicht genug begaben sie sich zur angrenzenden Gartenparzelle und durchwühlten nach Betreten der Gartenhütte mehrere Schränke. Ob sie auch hier erfolgreich wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zudem verursachten sie Sachschaden von über 600 EUR. Personen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten sich unter der Bezugsnummer 0126281/2025 mit der Polizei in Verbindung zu setzen (03643/882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

