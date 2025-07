Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Raub und körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Hagen-Mitte (ots)

In der Bergstraße geriet ein 38-jähriger Mann Montagnachmittag (14.07.2025) aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit mit zwei Männern. Diese griffen den Hagener im weiteren Verlauf gegen 17 Uhr an und schlugen sowie traten ihn. Einer der Angreifer nahm während der Auseinandersetzung die Geldbörse des Hageners an sich. Die Tatverdächtigen liefen anschließend in Richtung Augustastraße davon und konnten nicht mehr durch die Polizei angetroffen werden. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die beiden flüchtigen Männer waren 35-45 Jahre alt, etwa 170-180 cm groß und schlank.

Die Hagener Polizei ermittelt wegen Raubes und bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell