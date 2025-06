POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 69-jährigen Werner Franz Rudolf Haser aus dem SHG Klinikum Sonnenberg

Saarbrücken (ots) - Am Samstag, dem 31.05.2025 gegen 04:45 Uhr, kam es in der Trierer Straße, Bereich Einmündung Fritz-Dobisch Straße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Hierbei schlugen und traten 2 Personen zeitgleich auf den Geschädigten ein und verletzten diesen schwer mittels Messerstich in den linken Arm. Nachdem sich ein Zeuge einmischte, flohen die beiden Angreifer in Richtung ...

