Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugenaufruf nach Messerangriff in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am Samstag, dem 31.05.2025 gegen 04:45 Uhr, kam es in der Trierer Straße, Bereich Einmündung Fritz-Dobisch Straße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Hierbei schlugen und traten 2 Personen zeitgleich auf den Geschädigten ein und verletzten diesen schwer mittels Messerstich in den linken Arm. Nachdem sich ein Zeuge einmischte, flohen die beiden Angreifer in Richtung Hafenstraße. Der Geschädigte, ein 24-jähriger Mann aus der Ukraine, wurde schwer verletzt in eine Saarbrücker Klinik eingeliefert. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Hintergründe der Tat sind nicht bekannt. Die Polizei bittet unter Tel. 0681-9321-233 um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Täter seien ca. Anfang 20 und hätten eine helle Bekleidung getragen.

