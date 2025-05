POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchter gefährlicher Körperverletzung

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Polizei ermittelt nach versuchter gefährlicher Körperverletzung

Augsburg

Lechhausen - Am Samstag (03.05.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährigen und seinem 30-jährigen Mitbewohner in der Katzbachstraße.

Gegen 14.30 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Männern. Im weiteren Verlauf bedrohte der 27-Jährige den 30-Jährigen mit einem Messer und ging auf ihn los. Der 30-Jährige flüchtete sich aus der Wohnung und verständigte die Polizei.

Die Beamten nahmen den 27-Jährigen wenig später in dem Mehrfamilienhaus fest. Hierbei mussten die Einsatzkräfte den Einsatz des Tasers (DEIG - Distanz Elektro Impulsgerät) gegenüber dem 27-Jährigen androhen. Da sich der Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen den 27-Jährigen.

