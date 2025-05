POL Schwaben Nord: Polizei fasst Mann nach sexueller Belästigung

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (02.05.2025) leistete ein 16-Jähriger Widerstand gegen Polizeibeamte in der Friedberger Straße. Gegen 21.15 Uhr meldeten Passanten zunächst mehrere randalierende Jugendliche an der Haltestelle "Schwabencenter" bei der Polizei. Diese hatten zuvor offenbar mehrere Autos sowie weitere Gegenstände beschädigt. Im Rahmen einer ...

mehr