Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Hochwertiges E-Bike gestohlen

Am Mittwoch entwendete ein Unbekannter ein Mondraker E-Bike in Göppingen.

Ulm (ots)

Nicht ausreichend gesichert war ein Mondraker Crafty in einem Verkaufsgeschäft in der Heininger Straße. Der Unbekannte nahm um 12.30 Uhr das Fahrrad aus einem Aufsteller und flüchtete damit aus dem Laden. Durch den Ladenbesitzer konnte noch beobachtet werden, wie er in Richtung Heiningen davonfuhr.

Beim E-Bike handelt es sich um ein schwarzes Mondraker Crafty Caron R. Das Fahrrad hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Der Dieb wird wie folgt beschrieben: Es handelt sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann mit osteuropäischem Aussehen. Dieser ist etwa 170-175 cm groß und hat eine kräftig sportliche Statur. Er hatte kurze, krause, braune Haare und eine blasse Hautfarbe. Zur Tatzeit trug er eine beige kurze Hose und ein rotes T-Shirt. Das Polizeirevier Göppingen nimmt Hinweise unter der Tel. 07161/63- 2360 entgegen.

++++0738191 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell