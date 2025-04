Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - In Schlangenlinien unterwegs

Am Mittwoch zog die Polizei in Herbrechtingen einen Autofahrer aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Um 8.42 Uhr war ein 52-Jähriger mit seinem Mercedes in Herbrechtingen in Schlangenlinien unterwegs. Ein Zeuge beobachtete die unsichere Fahrweise und meldete dies der Polizei. Kurze Zeit später kontrollierte eine Streife den Mercedes-Fahrer in der Straße Ziegelei. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht der Trunkenheitsfahrt. Der Mann war absolut fahruntüchtig und musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Die Beamten beschlagnahmen seinen Führerschein.

+++0735396 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell