Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen Pkw- und Fahrradfahrer

Auetal/Rehren (ots)

(Thi) Am Dienstag den 13.05.2025 ereignete sich gegen 19:05 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person an der L434 im Auetal/Rehren.

Ein 19-Jähriger aus Rietburg befuhr mit seinem Mercedes die Straße Zur Obersburg in Fahrtrichtung Rehrener Straße. Auf Höhe der Westfalen-Tankstelle beabsichtigte der Mercedes-Fahrer nach rechts auf den Busbahnhof abzubiegen. Dabei übersah er einen 68-Jährigen, der mit seinem Fahrrad neben dem Pkw in die selbe Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, wobei der 68-Jährige aus dem Auetal leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell