POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Hagenburg (ots) - (Thi) Am Montag den 12.05.2025 kam es gegen 11:25 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Altenhäger Straße Höhe Hausnummer 27 in Hagenburg. Ein 26-Jähriger aus Hagenburg bremste mit seinem VW Golf bis zum Stillstand ab um auf ein Grundstück abzubiegen. Dies bemerkte ein 46-Jähriger aus Wunstorf zu spät und fuhr mit seinem Skoda Superb auf den VW auf. An beiden Pkw entstand Sachschaden von geschätzten 7500 Euro. Der 26-Jährige wurde durch den ...

