POL-NI: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Rinteln (ots) - (Thi) Die Polizei Rinteln sucht Zeugen und Hinweisgeber zu zwei Sachbeschädigungen, die sich in Rinteln ereigneten. Zwischen Montag 5.5., 12:30 Uhr, und Dienstag, 6.5., 13 Uhr, wurde ein geparkter BMW 118i an der Hamelner Straße (Parkbucht an der B83) in Rinteln sowohl an der Fahrer- als auch an der Beifahrerseite durch Lackkratzer beschädigt. Der Schaden wird auf einen 4-stelligen Betrag geschätzt. ...

