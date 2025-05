Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Auseinandersetzungen in der Innenstadt - Polizei ermittelt wegen Körperverletzungsdelikten

Einbeck (ots)

37574 Einbeck - Innenstadtbereich / Marktplatz ( Fi )

Am Mittwoch, den 30. April 2025, kam es in der Einbecker Innenstadt zu mehreren aufeinanderfolgenden körperlichen Auseinandersetzungen mit mehreren Beteiligten. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzungsdelikten aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst gegen 20:25 Uhr in Höhe des Cafés "Flores", zu einem Gerangel zwischen einem stark alkoholisierten Mann und einer bislang unbekannten männlichen Person. Die Hintergründe dieses ersten Vorfalls sind derzeit noch unklar - der zweite Beteiligte entfernte sich vor Eintreffen der Polizei und ist bislang nicht identifiziert. Im Anschluss begab sich der Beschuldigte weiter in Richtung Marktplatz, wo er auf ein Kind und dessen erwachsene Begleitpersonen traf. Nach verbalen Beleidigungen gegenüber dem Kind kam es am Till-Eulenspiegel-Brunnen zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung. Dabei soll der Mann eine Begleitperson körperlich angegriffen und die andere geschubst sowie gekratzt haben. Passanten griffen ein, trennten die Beteiligten und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei am Boden fest. Der Beschuldigte wurde folgend weiteren polizeilichen Maßnahmen unterzogen. Er war deutlich alkoholisiert. Die weiteren Ermittlungen dauern an, insbesondere zur genauen Abfolge der Geschehnisse und zu den noch unbekannten Beteiligten.

Die Polizei bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer Beobachtungen zu den Auseinandersetzungen gemacht hat - insbesondere im Bereich des Cafés "Flores" oder des Till-Eulenspiegel-Brunnens - oder Angaben zu einem der bislang unbekannten männlichen Tatbeteiligten machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Einbeck unter der Telefonnummer 05561-31310 in Verbindung zu setzen.

