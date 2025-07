Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Cannabispflanzen beschlagnahmt; Soltau: Alleinbeteiligt gestürzt - schwerverletzt; Ahlden/Gilten: Einbrüche in Häuser

Heidekreis (ots)

29.07.2025 / Cannabispflanzen beschlagnahmt

Schneverdingen: Gegen 23:00 Uhr wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Ruhestörung in der Breslauer Straße gemeldet. Durch Polizeikräfte konnte der 43-jährige Verursacher in seiner Wohnung festgestellt und zur Ruhe ermahnt werden. Aufgrund des Verdachts des Anbaus einer unzulässigen Menge an Cannabispflanzen, wurde daraufhin durch die Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung angeordnet. Hierbei konnten durch die Beamten zehn Cannabispflanzen in einem Schuppen des 43-Jährigen festgestellt werden. Durch das Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis (kurz: KCanG) ist es Personen ab 18 Jahren erlaubt maximal drei Cannabispflanzen für den Eigenkonsum anzubauen. Eine Überschreitung der Anzahl stellt eine Straftat dar. Aus diesem Grund wurden die Pflanzen beschlagnahmt. Während der Durchsuchung beleidigte der 43-Jährige zudem einen Polizeibeamten. Ihn erwarten nun ein Ordnungswidrigkeiten- und mehrere Strafverfahren.

29.07.2025 / Alleinbeteiligt gestürzt - schwerverletzt

Soltau: Als ein 63-Jähriger am Dienstagmittag an der Anschlussstelle Soltau-Ost mit seinem Motorrad auf die A 7 fahren wollte, verunfallte er und verletzte sich dadurch schwer. Aufgrund von regennasser Fahrbahn geriet er gegen 12:20 Uhr alleinbeteiligt ins Schleudern und stürzte anschließend. Der 63-Jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

25.-29.07.2025 / Einbrüche in Häuser

Ahlden/Gilten: Im Zeitraum von Freitag bis Dienstag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Haus in der Markstraße in Ahlden. Während der Abwesenheit der Bewohner entwendeten sie dort diverse Wertgegenstände. Im selben Zeitraum brachen Unbekannte ebenfalls in ein Wohnhaus im Höremer Weg in Gilten ein, indem sie sich gewaltsam Zugang verschafften. Danach durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nehmen die Polizei in Hodenhagen unter 05164-802550 und die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell