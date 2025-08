Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Küchenbrand; Soltau: Tätlicher Angriff auf Polizei; Bomlitz: Angriff auf Landkreisbeamten; Schneverdingen: Vorfahrt missachtet; Schwarmstedt: Einbruch in Schule

Heidekreis (ots)

01.08.2025 / Küchenbrand

Soltau: Während des Kochens geriet am Freitag gegen 01:00 Uhr die Küche einer 39-Jährigen in ihrer Wohnung in der Weilingstraße in Brand. Sie konnte den Brand selbst löschen, verletzte sich hierbei jedoch leicht. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Weitere Bewohner wurden nicht verletzt. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde der Brandort kontrolliert und die verrauchte Wohnung belüftet. Die Brandursache ist nun Bestandteil der Ermittlungen.

31.07.2025 / Tätlicher Angriff auf Polizei

Soltau: Bei einem Polizeieinsatz in einer Wohnung in der Klaus-Groth-Straße griff ein 37-jähriger Bewohner, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, am Donnerstagabend die Einsatzkräfte an. Bei der Vorbereitung der Einlieferung in eine psychiatrische Einrichtung versuchte er die Maßnahme gegen 20:30 Uhr durch gezielte Tritte zu verhindern. Dies blieb jedoch ohne Erfolg. Es wurde niemand verletzt. Im Anschluss wurde er der Einrichtung zugeführt. Es wurde weiterhin eine Blutprobe entnommen, da eine Beeinflussung durch Drogen oder Alkohol nicht ausgeschlossen werden konnte. Den 37-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

31.07.2025 / Angriff auf Landkreisbeamten

Bomlitz: Am Donnerstagmorgen wurde ein 51-jähriger Beamter des Landkreis Heidekreis gegen 09:50 Uhr durch eine bislang unbekannte männliche Person angegriffen. Der Beamte baute gerade Messgeräte für eine Geschwindigkeitsmessung an der Elferdinger Straße auf, als er durch den Täter angesprochen wurde. Nach einem kurzen Gespräch schlug er dem Beamten plötzlich gegen den Kopf und entfernte sich anschließend mit seinem Mountainbike in Richtung Elferdingen. Die Person konnte wie folgt beschrieben werden:

- Grüner Poncho - Hellblaue Hose - Schwarze Schuhe - Schwarzer Vollbart

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 zu melden.

31.07.2025 / Vorfahrt missachtet

Schneverdingen: Als ein 64-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 09:30 Uhr mit einem Auto von der Straße "Camp Reinsehlen" auf die L 171, in Richtung Wintermoor, einbog, übersah er ein von links kommendes, bevorrechtigtes Auto. Der 36-jährige Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck des bereits abgebogenen Fahrzeugs auf. Der 64-jährige Verursacher und seine 66-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Sie wurden in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

30./31.07.2025 / Einbruch in Schule

Schwarmstedt: Durch ein offenstehendes Fenster gelangten Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Gebäude der KGS Schwarmstedt in der Straße "Am Beu". Im Inneren öffneten sie auf der Suche nach Diebesgut mehrere Türen - teilweise gewaltsam. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

