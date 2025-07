Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauschte Fahrt mit Folgen

Eichsfeld (ots)

Am Samstagmorgen erreichte kurz vor 04:30 Uhr die PI Eichsfeld die Mitteilung über Unfallschäden in Heiligenstadt am Verkehrskreisel Liesebühl/Westspange und einem dunklem Pkw Seat, welcher beschädigt in der Duvalstraße steht. Im Fahrzeug fanden die Beamten den 25jährigen alkoholiserten Fahrer vor. Der Atemalkoholvortest ergab eine AAK von 2,32 Promille. Der Fahrer war nach Spurenlage aus Richtung Uder kommend in Richtung Heilbad Heiligenstadt unterwegs. Im Bereich der Alten Burg setzte er im Baustellenbereich auf, beschädigte dabei die Ölwanne, fuhr trotzdem weiter über den Kreisel Westpange/Liesebühl und beschädigte hierbei Verkehrsschilder. Weiter ging die Fahrt bis in die Duvalstraße, wo er dann quer zur Fahbahn stehen blieb. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell