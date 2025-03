POL-SI: Einladung für Medienvertreter zum Richtfest für das neue Regionale Trainingszentrum Südwestfalen - #polsiwi

Siegen (ots) - Unbekannte Täter sind am frühen Freitagmorgen (28.02.2025) in ein Geschäft an der Straße Garnisonsring in Siegen eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang durch eine Tür. Im Anschluss entwendeten sie zahlreiche Gartengeräte, darunter Kettensägen der Firmen "STIHL" und "Husqvarna". Der Beuteschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Zeugen hatten ...

