POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Driefel

Varel (ots) - Am Dienstagabend, dem 03.06.2025, wurde gegen 18:56 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Varel ein Mann schlafend vor einem Kiosk gemeldet. Die eingesetzten Polizeikräfte trafen den offensichtlich alkoholisierten Mann schlafend am Boden an. Nach dem Wecken zeigte sich der Mann trotz seines Zustands erstaunlich stabil: Bei einem Atemalkoholtest wurde ein ...

mehr