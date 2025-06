POL-WHV: Kuscheltiere aus Fenster geworfen - Polizei rückt aus

Wilhelmshaven (ots) - Am Dienstagnachmittag, den 03.06.2025 gegen 17:19 Uhr, kam es in Wilhelmshaven an der Kreuzung Salzastraße / Warthestraße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Leichtverletzten und erheblichem Sachschaden. Eine Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem Pkw die Salzastraße in nördlicher Richtung, als sie im Kreuzungsbereich offenbar die Vorfahrt ...

mehr