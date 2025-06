POL-WHV: Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss - Strafverfahren eingeleitet

Bockhorn (ots) - Am Montag, den 02.06.2025, wurde gegen 14:47 Uhr in der Urwaldstraße in Bockhorn ein 53-jähriger Fahrzeugführer festgestellt, der mit seinem Pkw verbotswidrig den Gehweg neben der Fahrbahn befuhr. Grund für das Verhalten war offenbar der Versuch, den dort installierten Verkehrsberuhigungskissen auszuweichen. Gegen den Fahrer wurde ein ...

mehr