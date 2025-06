Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit mehreren Leichtverletzten in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagnachmittag, den 03.06.2025 gegen 17:19 Uhr, kam es in Wilhelmshaven an der Kreuzung Salzastraße / Warthestraße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Leichtverletzten und erheblichem Sachschaden.

Eine Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem Pkw die Salzastraße in nördlicher Richtung, als sie im Kreuzungsbereich offenbar die Vorfahrt eines von rechts einfahrenden Pkw nicht beachtete. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Bei dem Unfall wurde die Fahrerin des bevorrechtigten Fahrzeugs leicht verletzt, ebenso zwei mitfahrende Kinder im Pkw der anderen Beteiligten.

An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

