Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Volltrunken vor Kiosk eingeschlafen - 4,28 Promille festgestellt

Varel (ots)

Am Dienstagabend, dem 03.06.2025, wurde gegen 18:56 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Varel ein Mann schlafend vor einem Kiosk gemeldet. Die eingesetzten Polizeikräfte trafen den offensichtlich alkoholisierten Mann schlafend am Boden an.

Nach dem Wecken zeigte sich der Mann trotz seines Zustands erstaunlich stabil: Bei einem Atemalkoholtest wurde ein beachtlicher Wert von 4,28 Promille festgestellt. Dennoch war der 47-jährige Mann in der Lage, ohne nennenswerte Ausfallerscheinungen geradeaus zu gehen.

Weitere Maßnahmen wurden eingeleitet, um die Gefährdung des Mannes sowie Dritter auszuschließen.

