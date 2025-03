POL-PPRP: Trickdiebstahl auf Krankenhausparkplatz - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Mehrere Einbrüche in Kellerabteile wurden der Polizei gestern, 17.03.2025, gemeldet. Zunächst erstatte ein 36-Jähriger aus der Sternstraße Anzeige, weil sein Kellerabteil aufgebrochen wurde. Gestohlen wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Zuletzt hatte er den Keller am 14.03.2025, gegen 16:20 Uhr betreten. Auch in der Ruthenstraße kam es in zwei Mehrfamilienhäusern zu Einbrüchen in ...

