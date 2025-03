Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bei Unfällen leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

An der Kreuzung Prälat-Caire-Straße/Buschweg erfasste gestern, 17.03.2025, gegen 5:50 Uhr, ein 55-jähriger Autofahrer einen 53-jährigen Radfahrer. Dieser wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad und dem Auto entstand ein Sachschaden von rund 900 Euro.

Am gleichen Tag, gegen 10:30 Uhr, ereignete sich außerdem an der Kreuzung Rotkreuzstraße/Wollstraße ein Unfall. Ein 62-jähriger Rollerfahrer missachtet die Vorfahrt eines 59-jährigen Autofahrers, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 62-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

