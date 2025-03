Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (16.03.2025), gegen 20:30 Uhr, sprengten drei Jugendliche einen Zigarettenautomaten in der Erzbergerstraße. Zeugen beobachteten, wie die drei Unbekannten im Anschluss mit E-Scootern in Richtung Innenstadt flüchteten. Ob es ihnen gelang, Tabakwaren zu stehlen, ist nicht bekannt. Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

