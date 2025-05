POL-PB: Alleinunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Delbrück (ots) - (cr) Nach mehreren Metalldiebstählen von einem Firmengelände an der Straße "Töllen Linde" in Delbrück-Boke hat die Polizei am frühen Freitagmorgen, 23. Mai, einen 61-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Um 04.10 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter des Unternehmens die Polizei. Er hatte auf einer Überwachungskamera einen verdächtigen ...

mehr