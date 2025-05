Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN: Polizei führt Verkehrskontrollen durch

Kreis Paderborn (ots)

(md) Bei Verkehrsschwerpunktkontrollen im Kreis Paderborn ahndete die Paderborner Polizei in der vergangenen Woche diverse Verstöße.

Unter anderem fielen mehrere Schlepperfahrer auf, die mit unzureichenden Führerscheinen unterwegs waren. Seit Ende April besteht am Südring in Paderborn eine Großbaustelle, hier transportierten Ackerschlepper unter anderem Bodenaushub. Ackerschlepper mit den Muldenanhängern dürfen mit Führerschein Klasse L/T geführt werden, jedoch nur, wenn die Fahrten zu land- oder forstwirtschaftlichen Zwecken, beispielsweise in der Ernte, erfolgen. Hier aber wurde zu gewerblichen Zwecken Bodenaushub von einer Baustelle zu einer Bodendeponie transportiert - Fahrten, die nicht ausschließlich zu land- bzw. forstwirtschaftlichen Zwecken durchgeführt werden. Hier fertigten die Beamten sechs Anzeigen wegen Fahren ohne entsprechende Fahrerlaubnis. Benötigt wird hier der Führerschein der Klasse CE.

Am Sonntagnachmittag, 18. Mai, traf der Verkehrsdienst der Polizei auf einen bereits bekannten Verkehrssünder. Der VW-Golf Fahrer war bereits zu Jahresbeginn nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, die er auch jetzt nicht vorlegen konnte. Die Polizisten untersagen ihm die Weiterfahrt und fertigten eine weiter Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Am Montagnachmittag, 19. Mai, fiel Zeugen zwischen Sennelager und Schloß Neuhaus in Paderborn einen unsicherer Skoda-Fahrer aus Herford in seinem Wagen auf. Das Auto war mehrfach nach rechts von der Straße abgekommen und über die Bankette gefahren. Auf die unsichere Fahrweise angesprochen, fuhr der Mann, dessen Auto stark beschädigt war, weiter. Zeugen hatte auch einen Beinahe-Zusammenstoß in Hövelhof gemeldet. Die eingesetzten Beamten konnten den 60-Jährigen schließlich stoppen und stellten diverse Defizite und den Einfluss von Medikamenten fest. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Bei der Überprüfung des PKW stellten die Beamten fest, dass der Wagen wegen Fahren ohne Versicherungsschutz zur Entstempelung ausgeschrieben war.

Am Dienstagabend war ein 24-jähriger E-Scooterfahrer mit seinem Fahrzeug auf der Borchener Straße in Paderborn unterwegs - allerdings mit ungültigem Versicherungskennzeichen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Da die Polizei Paderborn festgestellt hat, dass es bezüglich der richtigen Handhabung von E-Scootern immer wieder Unsicherheiten und Fehlverhalten gibt, hat sie auf ihrer Homepage eine Informationsseite zum sicheren Umgang mit E-Scootern aufgesetzt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/sicher-unterwegs-mit-dem-e-scooter

#LEBEN bringt die Anstrengungen der Polizei, schwere Verkehrsunfälle zu reduzieren, auf den Punkt. Zugleich soll #LEBEN daran erinnern, worauf es bei der Teilnahme am Straßenverkehr ankommt: Auf sichere Mobilität.

