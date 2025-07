LPI-NDH: Fahren ohne Versicherungsschutz - Polizei stoppt VW Passat in Mühlhausen

Nordhausen (ots) - Am Freitag, den 18.07.2025 beobachteten mehrere Zeugen, wie ein junger Mann im Bereich der Pestalozzistraße in Nordhaunsen Teile von einem Lattenzaun abbrach und in der Folge mit den Bruchstücken auf mehrere Fahrzeuge einwirkte. Letztlich wurden 3 Pkw beschädigt. Eine Heckscheibe ging zu Bruch und zwei Außenspiegel wurden beschädigt. Noch vor Eintreffen der Polizei verschwand der Täter in einem ...

mehr