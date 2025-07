Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drogenkonsum im Straßenverkehr: Ermittlungen gegen E-Scooter-Fahrer in Mühlhausen

Mühlhausen (ots)

Am 19. Juli 2025 befuhr gegen 13:30 Uhr ein 36-jähriger Mann mit seinem E-Scooter den Gehweg in der Volkenröder Straße in Mühlhausen. Bei einer Verkehrskontrolle ergab ein Drogenvortest den Konsum von Amphetamin. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes wurden zudem Betäubungsmittel in geringer Menge aufgefunden und beschlagnahmt.

Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Gegen den 36-Jährigen wurden Ermittlungen nach § 29 BtMG und § 24a Abs. 2 StVG eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell