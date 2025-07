Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Zaunlatte auf Pkw eingeschlagen

Nordhausen (ots)

Am Freitag, den 18.07.2025 beobachteten mehrere Zeugen, wie ein junger Mann im Bereich der Pestalozzistraße in Nordhaunsen Teile von einem Lattenzaun abbrach und in der Folge mit den Bruchstücken auf mehrere Fahrzeuge einwirkte. Letztlich wurden 3 Pkw beschädigt. Eine Heckscheibe ging zu Bruch und zwei Außenspiegel wurden beschädigt. Noch vor Eintreffen der Polizei verschwand der Täter in einem Hauseingang des Wohnblockes an der Justus-Jonas-Straße 1-5, wobei kein Zeuge genau sagen konnte in welchem. Während der Aufnahme durch die Beamten, tauchte der Täter plötzlich wieder auf. Der Anhaltung durch die Polizei wollte sich der Beschuldigte entziehen, woraufhin der Widerstand gebrochen und ihm Handschellen angeleget wurden. Aufgrund der Verfassung des 27jährigen Täters, wurde dieser einem Psychiater im Krankenhaus vorgestellt, woraufhin eine Einweisung erfolgte. Der verursachte Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

