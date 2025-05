POL-PDPS: Unfallflucht zwischen Trulben und Eppenbrunn

Rodalben (ots) - Mehrere Flaschen Alkohol wollte ein Mann am Donnerstagmittag in einem Geschäft in der Zweibrücker Straße stehlen. Ein aufmerksamer Kunde beobachtete um kurz vor 12 Uhr den Täter und informierte die Filialleitung. Diese konnte den 45-Jährigen vor dem Geschäft festhalten und der verständigten Polizeistreife übergeben. Der Beschuldigte wurde zur Polizeidienststelle verbracht. Von ihm wurden Bilder gemacht und Fingerabdrücke genommen. Außerdem wurde ...

