LPI-NDH: Wohnmobil flüchtet nach Kollision - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten am Donnerstag in der Zeit von Mitternacht bis 14 Uhr ein Fahrrad aus einem Hausflur. Das graue Rad der Marke Stevens befand sich in einem Mehrfamilienhaus in der Bochumer Straße. Das Fahrrad hatte einen Geldwert von mehreren hundert Euro. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu ...

