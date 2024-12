POL-MG: Einbruch in Grabeskirche

Mönchengladbach (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, 12. Dezember, haben Unbekannte aus dem Tank eines geparkten Lastwagens an der Hanns-Martin-Schleyer-Straße circa 200 Liter Diesel gestohlen. Nach bisherigem Ermittlungsstand beobachtete ein Zeuge gegen 2 Uhr eine verdächtige Person an dem Lastwagen. Der Unbekannte habe Kraftstoff aus dem Fahrzeug entwendet und sei dann in einen weißen Mercedes Sprinter gestiegen. ...

