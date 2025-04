Polizei Mettmann

POL-ME: Dreister Betrug mit SMS und Telefon - 2504034

Velbert (ots)

Am Dienstag, 8. April 2025, wurde eine 63-Jährige in Velbert durch einen falschen Bankmitarbeiter um eine fünfstellige Summe betrogen. Die Polizei warnt vor der besonders raffinierten Betrugsmasche.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Am Montag, 7. April 2025, erhielt die 63-Jährige zunächst eine vermeintliche SMS von ihrer Bank. Ein in der Nachricht enthaltener Link führte sie auf die scheinbare Internetpräsenz der Bank, wo sie veranlasst wurde, sensible Daten einzugeben.

Einen Tag später informierte ein angeblicher Mitarbeiter des Geldinstituts die Velberterin telefonisch, dass es auf ihrem Konto verdächtige Überweisungen gegeben habe und forderte sie auf, sich in ihren Online-Account einzuloggen, um die Überweisungen zurück zu buchen.

Am Mittwoch, 9. April 2025, erkannte die Frau dann durch einen echten Anruf ihrer Bank, dass sie um eine fünfstellige Summe betrogen worden war. Sie erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei, die ein Ermittlungsverfahren einleitete.

Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor den zum Teil professionell agierenden Betrügerinnen und Betrügern und ihren unterschiedlichen Betrugsmaschen warnen. Die Polizei rät: Geben Sie am Telefon und im Internet niemals Auskunft über Ihr Vermögen und lassen Sie auf keinen Fall zu, dass jemand Fremdes auf Ihr Konto zugreift. Klicken sie nicht auf Links in verdächtigen SMS. Banken rufen Sie nicht zu Hause an, um Sie zu Überweisungen auf ein Konto zu überreden. Wenn Sie so einen Anruf bekommen, legen Sie einfach auf und nehmen Sie danach persönlich Kontakt zu Ihrer Bank oder zu einer Person Ihres Vertrauens auf.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell