Polizei Mettmann

POL-ME: Debitkarte geraubt: Polizei bittet um Hinweise - 2504031

Bild-Infos

Download

Langenfeld (ots)

In Langenfeld hat ein bislang noch unbekanntes Duo am Montagmittag, 7. April 2025, in einer Bankfiliale einer 59 Jahre alten Frau die Debitkarte geraubt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Die Langenfelderin hob gegen 14 Uhr in der Hauptfiliale einer Bank an der Solinger Straße (an der Mack-Stele) Geld ab. Als sie die Filiale verlassen wollte, stellten sich der 59-Jährigen eine Frau und ein Mann in den Weg. Sie hielten sie an den Armen fest und forderten sie dazu auf, ihr Portmonee auszuhändigen. Die Langenfelderin kam der Aufforderung nach und das Duo hob mit der Debitkarte einen mittleren dreistelligen Betrag ab.

Die Frau erstattete kurz darauf in der wenige hundert Meter entfernten Polizeiwache Anzeige. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei leider keine verdächtigen Personen mehr antreffen.

Die Täterin wird beschrieben als:

- weiblich - 1,65 bis 1,70 Meter groß - bekleidet mit brauner Jacke und blauer Hose

Zu dem Täter liegt leider keine weitere Beschreibung vor.

Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und fragt:

Wer hat den Raub in der Sparkasse beobachtet oder kann die Ermittlungen durch sonstige Hinweise unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter 02173 288-6310 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell