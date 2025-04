POL-ME: Polizei stellt Tatverdächtigen nach exhibitionistischen Handlungen - 2504029

Polizei Mettmann

Am Dienstag, 8. April 2025, zeigte sich ein Exhibitionist vor einer Grundschule in Velbert-Birth in schamverletzender Weise vor zwei Mädchen. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung stellen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 11:50 Uhr befuhr eine aufmerksame Zeugin die Kopernikusstraße, als sie beobachtete, wie ein Mann zielstrebig auf zwei Mädchen zuging, die vor der Grundschule an der Von-Humboldt-Straße auf der Wiese saßen. Als sie ihr Auto geparkt und zu den beiden 10 Jahre alten Mädchen gegangen war, berichteten diese, dass sich der Mann ihnen in schamverletzender Weise gezeigt und anschließend entfernt hatte. Die Zeugin alarmierte richtigerweise umgehend die Polizei.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen wenige hundert Meter entfernt an der Röntgenstraße antreffen. Sie nahmen den 33-jährigen Deutschen vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache Velbert, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Anschließend wurde er nach dem Abschluss weiterer kriminalpolizeilicher Maßnahmen wieder entlassen.

Die Einsatzkräfte leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 33-Jährigen ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

