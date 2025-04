Polizei Mettmann

POL-ME: Groß angelegte Kontrollaktion in Velbert: Polizei und städtische Behörden überprüfen vier Wohnobjekte - 2504033

Bild-Infos

Download

Velbert (ots)

--- Gemeinsame Pressemeldung der Stadt Velbert und der Kreispolizeibehörde Mettmann ---

Am heutigen Morgen (9. April 2025) fand in Velbert-Mitte eine groß angelegte melderechtliche Kontrolle durch den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) unter Begleitung der Kreispolizeibehörde Mettmann, des Bauordnungsamtes der Stadt Velbert, der Feuerwehr Velbert und der Familienkasse NRW statt.

Ab 6 Uhr wurden insgesamt vier Wohnobjekte im Stadtgebiet kontrolliert. Ziel der Aktion war eine umfassende melderechtliche und baurechtliche Überprüfung. Die frühmorgendliche Uhrzeit wurde bewusst gewählt, um möglichst viele Bewohnerinnen und Bewohner vor Ort anzutreffen.

Melderechtliche Überprüfung aufgedeckt: Abweichungen zwischen Meldelage und tatsächlichem Aufenthalt

Im Rahmen der Kontrollaktion wurde auch eine detaillierte melderechtliche Überprüfung durchgeführt. Dabei zeigte sich in mehreren Fällen, dass der tatsächliche Aufenthalt von Personen nicht mit der offiziellen Meldelage übereinstimmte. In einem Objekt konnten beispielsweise von 19 gemeldeten Personen lediglich zehn Personen tatsächlich angetroffen und bestätigt werden. Solche Abweichungen wurden in weiteren Objekten ebenfalls festgestellt und werden nun eingehend geprüft. Die Stadt wird auf dieser Grundlage weitere Schritte einleiten, um die Einhaltung der melderechtlichen Bestimmungen sicherzustellen. Die Polizei kontrollierte insgesamt 35 Personen und erstattete zudem eine Strafanzeige wegen illegalen Aufenthalts.

Gravierende Mängel festgestellt - Wohnung versiegelt, Strafanzeige erstattet

Während der groß angelegten Kontrolle wurden bauliche und sicherheitsrelevante Mängel aufgedeckt. Im Rahmen einer augenscheinlichen Standsicherheitsgefährdung musste die Nutzung für einen Teilbereich einer Wohneinheit untersagt werden. Die Stadt Velbert hat der betroffenen Familie eine Ersatzunterkunft zur Verfügung gestellt und unterstützt sie aktiv bei der Suche nach einer sicheren, dauerhaften Wohnlösung. Im Rahmen der Kontrolle erstattete die Polizei zudem eine Strafanzeige wegen illegalen Aufenthalts. Weitere Missstände wurden ebenfalls dokumentiert: In mehreren Objekten stießen die Einsatzkräfte auf große Mengen an Brandlasten wie Möbel, Waschmaschinen, Müll und teils offenliegende Elektrokabel in den Treppenhäusern. Rettungswege waren häufig blockiert oder gar nicht vorhanden. In einigen Fällen entdeckte das Bauordnungsamt nicht genehmigte Wohnungen im Dachgeschoss. Darüber hinaus wiesen die Treppenhäuser der besichtigten Gebäude zum Teil erhebliche Schäden auf, die von Mängeln an der Brüstung bis hin zur Notwendigkeit einer Überprüfung der Treppenstatik reichten. Auch Wasserschäden, Schimmelbefall in Abstellräumen und stark vermüllte Hinterhöfe wurden festgestellt.

"Ziel des Einsatzes war es, möglichen Sozialleistungsbetrug aufzudecken und die teils prekären Wohnsituationen zu beseitigen, die nicht nur menschenunwürdig, sondern auch mit erheblichen Gefahren verbunden sind", so Christian Draeger, Ordnungsdezernent der Stadt Velbert, der den Einsatz vor Ort begleitet hat.

Folgemaßnahmen in Vorbereitung

Die festgestellten Mängel werden nun durch die zuständigen Stellen detailliert ausgewertet. Je nach Ergebnis werden weitere ordnungsrechtliche, baurechtliche oder strafrechtliche Maßnahmen eingeleitet. Ziel der Stadt Velbert bleibt es, für sichere, menschenwürdige und rechtskonforme Wohnverhältnisse zu sorgen. In enger Abstimmung mit allen beteiligten Behörden wird auch weiterhin konsequent gegen Missstände vorgegangen.

Christian Draeger bedankt sich bei allen beteiligten Einsatzkräften für ihren engagierten Einsatz und die gute Zusammenarbeit. Auch die Polizei zog ein positives Fazit des gemeinsamen Kontrolleinsatzes, den sie im Rahmen des Amtshilfeersuchens der Stadt Velbert gerne unterstützte. Weitere Kontrollen sind geplant - immer mit dem Ziel, die Lebensqualität in der Stadt Velbert zu sichern und zu verbessern.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell