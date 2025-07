Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pedelec entwendet - Polizei sucht Zeugen!

Artern (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich widerrechtlich und gewaltsam Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Königstuhl und begaben sich in den Gemeinschaftskeller. Die Unbekannten öffnete im Zeitraum von Donnerstag, 14.30 Uhr, bis Freitag, 04.35 Uhr, eine Parzelle und entwendete aus dieser ein blaues E-Bike des Herstellers Conway im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Zeugen die den Tathergang und verdächtige Personen im genannten Zeitraum beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Tel. 0361/5743 65 100 bei der Polizei im Kyffhäuserkreis zu melden.

