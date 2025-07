LPI-NDH: Alkoholisiert im Straßenverkehr

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Felgentor drangen Unbekannte in den zurückliegenden zwei Wochen in einen parkenden Opel ein. Aus dem schwarzen Fahrzeug wurden ein Elektroladekabel und ein Scheibenwischer entwendet. Sach- und Beuteschaden belaufen sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 bei der Polizeiinspektion Eichsfeld zu melden. Aktenzeichen: 0185211 ...

mehr