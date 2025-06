Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Reifen zerstochen

Am Montag beschädigte ein Unbekannter in Donzdorf mehrere Fahrräder.

Ulm (ots)

Die Fahrräder standen in der Zeit zwischen 13.45 Uhr und 15.20 Uhr auf dem Stellplatz an einer Schulturnhalle in der Dr.-Frey-Straße. Ein Unbekannter machte sich an den Rädern zu schaffen und zerstach mit einem spitzen Gegenstand die Reifen an rund zehn Fahrrädern. Der Polizeiposten Donzdorf nahm die Ermittlungen auf und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07162/910310. Da bislang bei der Polizei noch nicht alle Geschädigten bekannt sind, werden auch diese gebeten sich zu melden.

++++1078643 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

