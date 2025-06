Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) Region - Unwetter in der Region

Am Mittwochabend kam es zu teils schweren Unwettern im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm.

Ulm (ots)

Zwischen 18.50 Uhr und 19.50 Uhr kam es im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm zu einem Unwetter. Eine Vielzahl an Einsatzkräften von Polizei, der Feuerwehren und der Stadtwerke waren im Einsatz. Die Notfallversorgung kümmerte sich um betroffene Personen. Verletzt wurde durch die Unwetter niemand.

Die Landkreise waren durch die Unwetter unterschiedlich stark betroffen. Der Schwerpunkt lag im Stadtbereich Ulm und im Alb-Donau-Kreis. Dort kam es zu Starkregen, orkanartigen Windböen und Hagel. Im Ortsteil Ulm-Donaustetten kam es zu einer Vielzahl an Beschädigungen von geparkten Fahrzeugen, Gebäuden und Gartenanlagen. Diese wurden durch herunterfallende Dachziegel oder Bäume beschädigt. Ebenfalls in Ulm-Donaustetten wurde in der Straße "Beim Wasserturm" ein gesamtes Schleppdach durch Windböen vom Dach gerissen. Die Sachschäden werden allein im Bereich Donaustetten auf 500.000 Euro geschätzt.

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell