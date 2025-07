LPI-NDH: Mit Telefonmast kollidiert

Nordhausen (ots) - Ein Camper verursachte am Freitag gegen 10.45 Uhr einen Verkehrsunfall in der Landgemeinde Harztor. Das Fahrzeug kollidierte mit einer Dachrinne, als es aus der Bauernstraße in die Hohnsteiner Straße einfuhr und verursachte hierbei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Im Anschluss setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt in unbekannte Richtung fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter ...

