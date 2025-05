Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) 3.000 Euro Schaden nach Unfallflucht (28.05.2025)

Donaueschingen (ots)

Zu einem Schaden in Höhe von 3.000 Euro ist es nach einer Unfallflucht am Mittwoch, zwischen 18:30 Uhr und 19:15 Uhr gekommen. An der Villinger Straße beschädigte ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Discounters einen geparkten silbernen Hyundai am hinteren linken Kotflügel. Ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Unter der Telefonnummer 0771 / 837830 nimmt das Polizeirevier Donaueschingen Hinweise entgegen.

