Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen

Lkr. Rottweil) Betrunken Anhaltezeichen der Polizei missachtet - Zeugen gesucht (29.05.2025)

Wellendingen (ots)

Betrunken mit seinem Auto unterwegs, missachtete ein 18-Jähriger am frühen Donnerstagmorgen die Anhaltezeichen der Polizei. Der BMW des Mannes sollte gegen 3:15 Uhr in der Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch zunächst nach Frittlingen und Denkingen fort, ehe er sein Auto letztlich stoppte. Als die Polizeibeamten im Begriff waren die Verkehrskontrolle durchzuführen, fuhr der 18-Jährige jedoch erneut los, wendete seinen BMW und fuhr weiter in ein angrenzendes Wohngebiet. Hier endete die Fahrt letztlich in einer Sackgasse.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Autofahrer fest, was ein durchgeführter Alkoholtest mit einem Wert von etwa 1,5 Promille bestätigte. Neben einer Blutprobe musste der Mann in der Folge auch seinen Führerschein abgeben.

Der BMW wies an der rechten Fahrzeugfront eine größere Beschädigung auf, welche bislang keiner Unfallstelle zugeordnet werden konnte. Zeugen werden daher gebeten sich beim Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741 348790, zu melden.

