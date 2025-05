Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee

Lkr. Konstanz) 10.000 Euro Schaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht (28.05.2025)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Auf und davon machte sich der Fahrer einer grauen Audi Limousine nachdem er am Mittwochnachmittag in der Zeppelinstraße einen Auffahrunfall verursacht hat. Ein 31-jähriger Opel-Fahrer war gegen 15:00 Uhr in Richtung Herrenlandstraße unterwegs und musste verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende bislang unbekannte Audi-Fahrer fuhr heftig auf den Opel auf, setzte unmittelbar nach dem Zusammenstoß zurück und fuhr über den angrenzenden Parkplatz eines Lebensmittelmarktes davon. Am Opel entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Das Auto des Unfallverursachers, an welchem sich Kennzeichen aus dem Landkreis Konstanz befanden, soll mit zwei jüngeren Personen besetzt gewesen sein. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 950660, entgegen.

