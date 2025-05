Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gefährliche Körperverletzung in Beckhausen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstagmorgen, 1. Mai 2025, gegen 3.30 Uhr, kam es auf der Horster Straße in Gelsenkirchen-Beckhausen zu einer gefährlichen Körperverletzung, durch die ein Mann verletzt wurde.

Ein 63 Jahre alter Gelsenkirchener befand sich auf dem Gehweg der Horster Straße, in der Nähe der Querstraße, als hinter ihm zwei Männer und eine Frau auftauchten. Einer der beiden Männer stieß den Gelsenkirchener unmittelbar von hinten zu Boden. Als der Mann am Boden lag, flüchtete die Gruppe in Richtung Kärntener Ring. Durch den Sturz verletzte sich der 63-Jährige leicht am Kopf. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der Tatverdächtige kann beschrieben werden: Er ist circa 18 bis 20 Jahre alt und trug zur Tatzeit einen schwarzen Pullover mit einer schwarzen Kapuze. Der andere Mann und die Frau sind zwischen 18 und 20 Jahre alt. Sie können nicht näher beschrieben werden.

Wer Hinweise zum Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 7512 im Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell