Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Diebstahl und anschließende Inbrandsetzung eines Kleinkraftrades

Kamen (ots)

In einem Zeitraum von Dienstag (15.04.2025) um 23:00 Uhr bis Mittwoch (16.04.2025) um 06:15 Uhr kam es zu einem Diebstahl eines Kleinkraftrades in der Straße Kupferberg.

Der entwendete Roller wurde am frühen Mittwochmorgen (16.04.2025) in einem Feldweg an der Derner Straße aufgefunden. Dieser wurde augenscheinlich durch unbekannte Täter in Brand gesetzt und musste von der Feuerwehr gelöscht werden.

Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Mögliche Zeugen werden in dem Zusammenhang gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter 02303 921 3220 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

