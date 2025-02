POL-PPWP: Tote in Wohnhaus gefunden

Kaiserslautern (ots) - Vermutlich in der Innenstadt ist einer Frau am Sonntag das Handy gestohlen worden. Wie die 43-Jährige mit zwei Tagen Verzögerung meldete, hielt sie sich am Sonntagnachmittag für etwa eine Stunde in einem Café am Stiftsplatz auf. Während ihres Besuches habe sie das Smartphone benutzt und es beim Verlassen des Cafés in ihre Jackentasche gesteckt. Als sie nach kurzer Zeit wieder danach greifen ...

mehr