Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe sind scharf auf Lenkräder

Kaiserslautern/Otterbach (ots)

Eine unangenehme Überraschung hat eine Frau aus dem Stadtgebiet am Dienstagmorgen erlebt: Als sie mit dem Auto wegfahren wollte, musste die 49-Jährige feststellen, dass über Nacht das Lenkrad gestohlen wurde.

Wie die Frau bei der Polizei zu Protokoll gab, hatte sie den Mercedes AMG am späten Montagabend gegen 23 Uhr in der Straße "Dammühle" auf einem Parkplatz abgestellt. Am nächsten Morgen gegen 7 Uhr stellte sie fest, dass unbekannte Täter gewaltsam in den Pkw eingedrungen waren und das Lenkrad ausgebaut haben. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht.

Ähnlich ging es einer Frau in Otterbach. Sie meldete am Dienstag, dass sich Unbekannte an ihrem BMW X5 zu schaffen gemacht und aus dem Innenraum das Display, die Mittelkonsole sowie das Lenkrad mitgenommen haben. Tatort war ein Parkplatz in der Theodor-Heuss-Straße. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagabend, 22 Uhr, und Dienstagmorgen, 8 Uhr.

Zeugen, denen in Kaiserslautern oder Otterbach im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell